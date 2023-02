Belo e Gracyanne no Camarote Rio Praia - Alexandre Picchetto

Belo e Gracyanne no Camarote Rio PraiaAlexandre Picchetto

Publicado 13/02/2023 02:38

Gracyanne e Belo no Camarote Rio Praia Alexandre Picchetto

Rainha do espaço por mais uma vez, Graccyane circulou no meio dos convidados, tirou muitas fotos com os fãs e mostrou samba no pé ao lado de seu "Tudão", que será uma das atrações musicais do camarote nos dias de folia.