Publicado 13/02/2023 03:46

Deborah Albuquerque quase perde sua estreia nos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro. A pavoa, como ficou conhecida depois de participar de dois realities na Record TV, enfrentou problemas para conseguir voar do SP para o Rio de Janeiro e quase perde o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca.

A ex-Fazenda, chegou na Marquês de Sapucaí, às pressas depois de ficar por quase quatro horas esperando no aeroporto em SP para conseguir voar, depois de ter seu voo cancelado. Deborah chegou no Sambódromo quando a agremiação já estava na avenida.Depois do susto, a apresentadora estreou pela agremiação de Caxias e com um figurino todo em vermelho brilhou pela passarela do samba no maior espetáculo da terra. Por fim, a ruiva comentou que o contra tempo ainda acabou a beneficiando e por entrar já no final da escola, ela ainda teve oportunidade de encontrar com a rainha de bateria Paolla Oliveira, que deixava o recuo da bateria e sambar ao lado da estrela.