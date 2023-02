Aeronave de Wesley Safadão é apreendida pela Justiça - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2023 14:09

Um dos maiores cantores de forro do país, Wesley Safadão se apresentará em shows privados na Marquês de Sapucaí durante os dias de Carnaval de 2023.

Dois camarotes da avenida resolveram fechar a participação do cantor em seus espaços exclusivos. A apresentação de Safadão, acontecerá no sábado (25), dia dos desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro.

A coluna conseguiu descobrir com exclusividade quanto vale um dia de apresentação do cantor no Carnaval carioca. O faturamento do artista para um dia de trabalho é de impressionar, somando as duas apresentações do forrozeiro, Wesley Safadão embolsará mais de 1,2 milhões de reais por uma noite.