Gisele Bündchen - Reprodução

Gisele Bündchen Reprodução

Publicado 16/02/2023 20:56

O povo pediu, Zeca Pagodinho ajudou no convite, e Gisele Bündchen decidiu: vai passar o Carnaval deste ano no Rio de Janeiro. Ela anunciou a decisão nesta quinta-feira (16) nas redes sociais, dias após receber um convite de Brahma e abrir uma enquete entre os seguidores pedindo uma ajuda na escolha do destino final. Depois de dois anos sem folia nas ruas pelo Brasil, até mesmo quem não vinha celebrar no país já muito tempo, resolveu vir!

Gisele confirmou presença no Camarote Brahma Nº1, no domingo, dia 19, na Marquês de Sapucaí. A data marca a abertura dos Desfiles das Escolas de Samba, do Grupo Especial, do Rio de Janeiro. Presente nas celebrações em 2002, em Salvador, e 2011, no Rio, quando até chegou a desfilar, a modelo não tem escondido a empolgação. Desde o anúncio do convite por Brahma, o assunto tem ganhado as redes sociais, com diversas manifestações, inclusive de outras personalidades. Enquanto Zeca Pagodinho e Yasmin Brunet tentaram convencê-la a desembarcar na capital fluminense, Xand Avião convidou a modelo para curtir o carnaval em Recife, Claudia Leitte para festejar a folia de Salvador; e Wanessa Camargo para os blocos da capital paulista.





Agora, a modelo já está preparando as malas para aproveitar a folia, o desembarque está programado para o fim de semana. Será que ela vai tirar um tempo para passar em algum bloquinho ou desfilar em alguma escola?