Neymar com o troféu Samba Gold de 2022Reprodução

Publicado 16/02/2023 19:06

Na última segunda-feira (6), o Samba Gold 2022 anunciou os grandes vencedores das categorias masculina, feminina e sub-20. Nesta 15ª edição da premiação, organizada pelo Sambafoot, o público escolheu o melhor jogador brasileiro atuando no exterior, a melhor brasileira atuando no exterior e o melhor brasileiro sub-20 do mundo (atuando dentro ou fora do Brasil).



Na categoria masculina, o atacante Neymar, do PSG e da Seleção Brasileira, foi eleito pela 6ª vez - e 3º ano consecutivo - o melhor brasileiro jogando no exterior e levou o troféu Samba Gold 2022 para casa. Na categoria feminina, que contou este ano com sua segunda edição, quem levou o troféu para casa foi a Debinha, e, na estreia da primeira edição da categoria sub-20, quem ganhou foi Endrick.



Além de premiar os três jogadores, o Sambafoot também organizou uma série de entrevistas com os vencedores. A primeira delas foi com Neymar, que relembrou momentos marcantes da sua carreira e analisou o que vem pela frente, deixando também uma mensagem ao público que o elegeu mais uma vez.



Confira, abaixo, a entrevista exclusiva na íntegra:

(Sambafoot) Qual o momento mais marcante da sua carreira até o momento?

Neymar: Foram muitos momentos marcantes, mas acredito que o mais importante de todos foi minha estreia em 2009, pelo Santos. Ali, por causa de toda a expectativa que já existia pela minha estreia, podia dar tudo errado e a minha história ser totalmente diferente. Talvez nem estivéssemos aqui... Mas graças a Deus, deu tudo certo, e por lembrar cada detalhe desse dia é um momento tão importante na construção da minha história.



(S) Qual é o maior sonho que você tem e ainda gostaria de realizar ao longo da sua trajetória no futebol?

N: A cada partida é um sonho realizado, valorizo cada momento! Sou muito grato pelas oportunidades, pelas vitórias, derrotas, pois tudo é um aprendizado e eu espero continuar fazendo o que eu amo, levando alegria através do meu futebol.



(S) Qual foi o maior desafio que você já enfrentou profissionalmente (dentro ou fora do campo)?

N: O que não faltaram foram desafios na minha vida, mas o maior deles foi ter me transformado em atleta profissional. Era meu sonho. Desde que me dou por gente, sempre quis ser atleta de futebol. E é algo muito difícil, o “funil” é muito estreito, muita gente fica pelo caminho. E eu sempre soube também que este era o caminho pra eu poder oferecer para minha família e amigos uma vida melhor, mais confortável.

É esse meu pensamento todos os dias, conforme os desafios vão surgindo e é todo dia um desafio, cada partida é um aprendizado. E pensar em todas as pessoas que me apoiam e nos meus objetivos, é o que me dá força para superar qualquer coisa.

(S) Você acha que esse ano o PSG consegue vencer a UEFA Champions League? Esse é o maior objetivo da equipe?

N: Vencer todos nós queremos. Por isso eu não usaria o verbo “conseguir”, porque dá uma impressão que é fácil e não é assim... Os maiores clubes do mundo e os maiores atletas do mundo estão jogando a Champions League.



O que posso garantir é que entregaremos tudo de nós em todas as competições que estamos disputando e esperamos vencer todas e conquistar esse título. Posso afirmar que nunca faltará empenho.

(S) Se pudesse dar um conselho para os jovens que desejam seguir carreira profissional no futebol, qual seria?

N: Treinem, dediquem-se e estejam sempre prontos porque nunca imaginamos quando a oportunidade pode aparecer. O processo é muito duro, o caminho é difícil, mas sejam disciplinados, esforçados, comprometidos e nunca desistam dos seus sonhos.

(S) Quais são os seus objetivos para este ano, pessoal e profissionalmente?

N: SER FELIZ !!!! Ganhando tudo com o PSG!!