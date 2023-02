Cantor, compositor e instrumentista, Péricles se notabilizou por ter feito parte do grupo Exaltasamba entre 1992 e 2012 - Divulgação

Publicado 16/02/2023 23:54 | Atualizado 16/02/2023 23:54

Péricles sofreu um assalto na noite desta quinta-feira (16), em SP. O carro do cantor que foi roubado, estava estacionado em frente a casa de sua irmã em Santo André, quando tudo aconteceu.

O artista deixava a residência de sua irmã e se dirigia ao veículo quando foi abordado por criminosos que estavam em um veiculo identificado como um Fiat Uno de cor branca, estacionado atrás do carro do cantor. Toda ação foi flagrada por câmeras de segurança do local, e apesar do susto, Péricles não reagiu e passa bem.