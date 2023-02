Claudia Leite - Narafassi

Claudia LeiteNarafassi

Publicado 17/02/2023 02:19

Após dois anos sem carnaval, Claudia Leitte retornou ao trio elétrico no primeiro dia de Carnaval de Salvador e arrastou uma multidão puxando um bloco sem cordas. “Claudinha Bagunceira” foi o hit escolhido para abrir o setlist do dia e a musa celebrou o retorno da festa. “Esse momento sempre é de extrema felicidade para mim e nesse ano ainda mais, considerando os dois anos sem comemorar o carnaval. Eu nunca vou cansar de dizer que é isso aqui que me move. Eu sou cantora do palco, do ao vivo, do olho no olho, de tirar o pé do chão! Eu tô preparada pra fazer o melhor carnaval de todos! É tempo de festa e celebração da vida!”

Trazendo seu trio de volta às raízes da Bahia, a artista celebra a vida com a música e seu público intensamente.

REALVERSO é o tema do ano do carnaval de Claudinha e a cantora vai explorar nos seis dias de folia na capital baiana os cinco sentidos. O look desta quinta-feira foi inspirado na visão. "Começar meu carnaval com o sentido da visão é especial. Estar aqui vendo essa imensidão de gente na minha Bahia pulando, cantando, sendo feliz é o que faz meu coração bater ainda mais forte, é por isso que eu trabalho tanto tempo pra realizar esse carnaval, ver esses sorrisos é o melhor retorno que eu poderia ter nessa retomada da folia!”

Claudia Leite narafassi

E Claudia não escondeu a emoção de reencontrar o público nas ruas de Salvador. “Estava com muita saudade do carnaval e do contato direto com meus fãs. Percebi nesse tempo que eu realmente tenho certa dependência desses encontros, desses momentos onde eu cumpro a minha missão de ser uma agente da alegria para o próximo. E foi durante a preparação para o carnaval que surgiu o REALVERSO, que é um conceito a respeito de aproveitarmos os momentos reais, sem telas, para celebrar a vida, os nossos sentimentos e o amor; o calor humano e a conexão que há nos encontros”, afirmou emocionada. O repertório foi marcado pelos grandes sucessos de Claudia que celebrou 20 anos de carreira em 2022. “Extravassa”, “Beijar na Boca”, “Largadinho”, “Insolação do Coração”, “Caranguejo” e “Baldin de Gelo” foram algumas das músicas que agitaram os foliões. Um dos momentos mais aguardados pelos fãs da cantora foi quando ela apresentou um bloco só com as músicas do “REALVERSO - LADO A”, EP recentemente lançado para embalar a festa deste ano. Provando que o projeto já é um sucesso, as canções “Potinho”, “Verão dos Meus Sonhos”, “Coisas Leves” “Previsão do Tempo”, “Nave na Avenida”, “Bolo Doido” e “Sukin de Confusão” foram cantadas a plenos pulmões pelos admiradores da artista.E Claudia não escondeu a emoção de reencontrar o público nas ruas de Salvador. “Estava com muita saudade do carnaval e do contato direto com meus fãs. Percebi nesse tempo que eu realmente tenho certa dependência desses encontros, desses momentos onde eu cumpro a minha missão de ser uma agente da alegria para o próximo. E foi durante a preparação para o carnaval que surgiu o REALVERSO, que é um conceito a respeito de aproveitarmos os momentos reais, sem telas, para celebrar a vida, os nossos sentimentos e o amor; o calor humano e a conexão que há nos encontros”, afirmou emocionada.

Claudia leite narafassi No final do circuito, a emoção tomou conta do bloco com as músicas românticas de Claudia. Destaque para “Potinho", cantada em coro pelo fiel público que finalizou a festa com uma salva de palmas para a cantora. Nesta sexta-feira (17), Claudia retorna ao circuito Barra-Ondina com o bloco Blow Out.