Publicado 18/02/2023 22:06

Patrícia Poeta saiu do Rio de Janeiro para conhecer de perto o Carnaval de Salvador, é a primeira vez que a apresentadora vai pessoalmente ao Carnaval da Bahia e escolheu o trio da rainha Baiana, Ivete Sangalo para estrear no Carnaval Baiano. A apresentadora global, aproveitou ainda para seguir com o trio da cantora, além de entrevistar a rainha do axé





A entrevista irá ao ar na Segunda (20/02), no programa 'Encontro com Patrícia Poeta' em novo quadro chamado 'Eu nunca fiz". Ivete Sangalo e Patrícia Poeta Foto Divulgação "Estou muito animada, o Carnaval transmite uma energia positiva que contagia todo mundo e estar participando do trio da Ivete hoje me empolga" comenta.