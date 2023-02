Léo Santana no espaço Petra em Salvador - Fotografo Victor Chapetta

Publicado 18/02/2023 21:35

Durante a noite dessa sexta-feira (17), o Camarote de Salvador recebeu um show exclusivo com Leo Santana, que animou os foliões presentes no espaço e emocionou todos ao cantar “Apaixonadinha”, de Marília Mendonça.

O GG da Bahia que é atualmente o maior sucesso do TikTok, com sua nova música de trabalho, foi a atração do espaço exclusivo da cervejaria que ainda vai receber diversos famosos até o fim do carnaval. Vaõa passar por lá nomes como: Mari Gonzales, Flávia Viana, Fernanda Keulla, Henri Castelli, Nicolas Prattes e outros influenciadores e celebridades.