Carnaval Camarote Rio Praia - Foto Divulgação

Publicado 18/02/2023 21:54

O fervo por trás dos desfiles que acontecem na Marquês de Sapucaí, acontecem verdadeiramente dentro dos famosos camarotes, que reúne um verdadeiro line up para agitar os foliões que preferem pagar por um espaço privativo na avenida.

A primeira noite de desfiles do Sambódromo carioca superou as expectativas até dos mais otimistas que prestigiaram o Camarote Rio Praia na noite desta sexta. Cantando para uma plateia de VIPS, Carrossel de Emoções e Mumuzinho garantiram o agito no espaço que fica em frente ao segundo recuo das baterias.



Os ingressos esgotados para o primeiro dia do camarote deram uma prévia do que se espera do espaço até o fim da folia: muita alegria rodeada de gente bonita e de um serviço considerado um dos melhores de toda a Sapucaí. A presença da rainha Gracyanne Barbosa e das musas Mayara Lima, Gi Alparone, Gabi Martins e Erika Schneider é sempre um plus para o camarote que surgiu em 2018 e consolidou como um os mais procurados da Sapucaí



Com um line up pensado para todos os gostos musicais, a marca aposta em sucesso total de vendas, especialmente no sábado das campeãs, quando o espaço receberá Wesley Safadão coo atração no palco principal.