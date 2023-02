Érika Schneider - Alexandre Picchetto

Érika SchneiderAlexandre Picchetto

Publicado 20/02/2023 06:07

Érika Schneider Alexandre Picchetto

Érika Schneider Alexandre Picchetto

Érika Schneider estreou como musa no Carnaval carioca pela Mocidade Independente, a beldade desfilou à frente da quarta alegoria da verde e branco de Padre Miguel representando o Nordeste. Essa foi a primeira vez que a loira desfilou pelo Carnaval Carioca.Érika chegou a comentar durante a concentração, sobre as expectativas para estrear na avenida, e disse que apesar de estar realizando um sonho, estava nervosa e apreensiva. A musa do Camarote rio Praia, usou ainda o espaço para se produzir e se arrumar no local, antes de seguir para a concentração.