Sabrina Sato - Foto divulgação

Sabrina SatoFoto divulgação

Publicado 20/02/2023 06:54 | Atualizado 20/02/2023 07:25

A época mais desejada e festiva do ano chegou, o carnaval, e com ele muitas apostas de look e make preparados especialmente para a musa Sabrina Sato, que marcou presença no primeiro dia de carnaval da Sapucaí, no Camarote N1.





A celebridade, que se joga e não tem medo de arriscar em suas produções. A personalidade aposta em um look todo roxo: um body inteiro com spikes degradês e leque de acrílico, assinado pelo stylist Pedro Salles.



SAbrina Sato no Camarote Nº1 Foto Alexandre Picchetto



“Sabrina é uma força criativa e isso explode ainda mais no Carnaval. Essa criação trouxe o roxo que representa inspiração e transformação, fazendo uma alusão às diversas versões que ela dá vida nessa época, divertida, lúdica e sem barreiras. Um body inteiro com spikes degradês foi desenvolvido todo no Brasil pela artista venezuelana Victoria Ruiz”, explica o stylist Pedro Sales sobre o styling da apresentadora.





O beauty artist, Krisna Carvalho, conta sobre sua inspiração para a produção da beleza. "Para a make, aproveitei o estilo do look escolhido para apostar no delineador, misturando com o brilho. Já que estamos no carnaval, abusamos ainda mais dessa mistura de brilho. Uma dica para o carnaval, é com certeza não ter medo de ousar, além de apostar em bases resistentes e produtos que ajudem a segurar a maquiagem. Se for usar glitter, a cola de cílios, por exemplo, evita que o produto escorra", finaliza. Apaixonada pela data, Sabrina Sato afirma estar muito animada com a produção. "Cada produção de Carnaval é um processo de criação, um projeto que envolve muitos profissionais em volta de um tema, de uma mensagem, de um objetivo. Fico muito animada em cada um deles e mais ainda em trabalhar com a Beleza na Web, que é uma referência em nosso mercado de beleza e que está fazendo o #CarnavaldaSabrina ainda mais especial. As criações do Pedro são tudo e essa está maravilhosa, ele entende o que quero e vai além!"