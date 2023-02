ISabeli Fontana e Evelyn Montesano - Foto divulgação

Publicado 20/02/2023 07:09

A atriz Evelyn Montesano e Isabeli Fontana marcaram presença na baile de gala do Copacabana Palace, a Atriz estava acompanhada de seu marido, o empresário do mercado financeiro, Rodrigo Hartz, no badalado baile de Carnaval do Hotel Copacabana Palace.O famoso Baile do Copa, que faz parte do calendário social carioca desde 1924, considerado por muitos como o baile de Carnaval mais glamouroso do Brasil, aconteceu nesse final de semana. O tema do baile de 2023 foi - Túnel do Tempo: de 1923 a 2123 - marcando os cem anos de fundação do hotel que aconteceu esse ano e nos fazendo pensar nos outros cem que estarão por vir.Evelyn Montesano chamou a atenção surgindo deslumbrante e totalmente dentro do tema. A atriz juntou na sua fantasia itens que remetiam ao passado, ao presente e ao futuro. Quem também estava totalmente inserida nesse contexto, foi a modelo Isabeli Fontana, as duas apostaram em tons parecidos para os looks da noite. Destaque para o adereço de cabeça e a maquiagem, bem anos 20, pulseiras e anéis contemporâneos e sandálias com detalhes em spikes dando uma pegada futurista.O vestido e a bolsa, ambos com brilho, perfeitos para o carnaval, também chamavam a atenção. A estola preta dava ainda mais charme ao look da atriz e o colar com detalhe de cobra no pescoço fechava com chave de ouro.