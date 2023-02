Famosos Beijam na boca em plena Sapucaí - Foto: Alexandre Picchetto

Publicado 21/02/2023 08:20

Viviane Araújo e Guilherme Militão Foto: Alexandre Picchetto

Belo e Gracyanne Barbosa Foto: Alexandre Picchetto

Bruno Gaga e Charles Daves Drika e André Marinho

O último dia de Carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro, foi a noite mais fervida de toda a temporada carnavalesca de 2023. O beijo na boca, esteve presente em todo Sambódromo! A vila Isabel passou na avenida com um carro todinho dedicado à diversidade e esquentou diversos famosos que se animaram com a sugestão do beijo na boca em plena Sapucaí.Viviane Araújo e Guilherme Militão, Belo e Gracyanne Barbosa, André e Drika Marinho, Debrorah Albuquerque e Dr. Bruno Salomão e os queridinhos do shipper Babiran - Babi e Iran Malfitano - formaram as duplas que deram aquele beijão na boca enquanto curtiam a última noite de desfiles das escolas de samba do grupo especial, direto do Sambódromo do RJ.E falando em diversidade, não poderíamos deixar também de registar os beijos de Bruno Gaga, que acaba de pedir para sair do BBB 23 no diretor de televisão Charles Daves e das influenciadoras digitais Olga Torres e Thayara Egipito que curtiam a noite no Camarote Rio Praia.