Anitta - Foto divulgação

AnittaFoto divulgação

Publicado 20/02/2023 07:31

Embora o Carnaval seja comemorado oficialmente no dia 20 de fevereiro, as festas já se iniciaram neste domingo (19), final de semana que antecede o feriado. Para abrir esse grande evento, a Anitta, que se tornou uma das artistas mais esperadas para a data, dá continuidade à sua sequência de looks inspirados em mulheres guerreiras, assinados pela estilista e stylist Clara Lima. A homenageada escolhida para sua performance no Carnarildy 2023, no Rio de Janeiro, é a escudeira medieval Lagertha.

Anitta Foto divulgação

As mulheres, ao verem as guarnições de Ragnar, juntaram-se a elas. Foram lideradas por Lagertha, que já era escudeira nessas tropas e experiente guerreira. Suas habilidades e coragem inigualáveis chamaram a atenção de Ragnar, que se tornou seu esposo mais tarde. A história da personagem como guerrilheira começa quando o rei da Suécia, Frø, invadiu a região que hoje é a Noruega para assassinar Siward, o rei da Europa Setentrional na época. Após cumprir seu objetivo, Frø ordenou que todas as mulheres da família de Siward fossem levadas a um bordel, para sofrerem humilhação pública O ocorrido despertou a ira de Ragnar Lothbrok, neto do rei europeu, que reuniu um exército de vikings e marchou contra as forças de Frø.As mulheres, ao verem as guarnições de Ragnar, juntaram-se a elas. Foram lideradas por Lagertha, que já era escudeira nessas tropas e experiente guerreira. Suas habilidades e coragem inigualáveis chamaram a atenção de Ragnar, que se tornou seu esposo mais tarde.

Segundo Clara, o look para essa homenagem foi confeccionado por Michelly X, e utilizando tecidos como lycra importada bordada com paetês de unhas de gato, em alusão à vestimenta da personagem.