Bailinho Kasa CariocaFoto reprodução internet

Publicado 21/02/2023 09:09

No dia 21/02, Terça-feira de Carnaval, é a vez dos papais e mamães, levar seus pimpolhos para conhecer e curtir o carnaval do Sambódromo do Rio de Janeiro.

Para quem está a procura de diversão para os pequenos, o "Kasinha", do camarote Kasa Carioca, prepara uma super programação para a criançada assistir ao desfile das Escolas de Samba Mirins em grande estilo na Marquês de Sapucaí. Com buffet infantil, atrações especiais e diversas atividades com recreadores, a programação promete agradar a garotada e também aos pais.