Viviane Araújo e Guilherme MilitãoFoto Renato Campos

Publicado 21/02/2023 08:57

Na noite de domingo (19), Viviane Araújo mostrou que já está com tudo em cima e mesmo tendo dado à luz ao seu filho Joaquim há pouco tempo, a rainha de bateria do Salgueiro, uma das maiores agremiações do Rio de Janeiro brilhou mais uma vez à frente de sua bateria, posto que já ocupa por 15 carnavais.

Vitor e Viviane Araújo Foto Renato Campos

Viviane Araújo, Vitor e Vilma Foto Renato Campos

Após surgir deslumbrante na avenida, a esposa de Guilherme Militão, ainda encontrou tempo para ir até o sambódromo nesta segunda-feira (20), mesmo depois de ter desfilado no sábado pelo Carnaval de São Paulo e no Domingo pelo Rio de Janeiro para prestigiar o desfile das escolas de samba no último dia de desfile do grupo especial.Para fechar seu carnaval com chave de ouro, Viviane levou o marido Guilherme Militão até ao camarote Kasa Carioca que em sua segunda edição, homenageou os sambistas e a escola de samba Salgueiro, a madrinha do espaço fez questão de posar com os anfitriões do Kasa Vilma e Victor.