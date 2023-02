Sabrina Sato em desfile da Vila Isabel - Foto: Maltoni

Publicado 21/02/2023 10:49

Rainha de bateria da Vila Isabel desde 2011, a apresentadora chega na Sapucaí belíssima com fantasia feita inteiramente de flores, feita em pedrarias e diferentes materiais tanto para adereço da cabeça como o costeiro. No samba-enredo “Nessa Festa, Eu Levo fé!”, ela representa "A Flor da Festa" que enfeitam os arraiais do Brasil, dando aos festejos um colorido todo especial.

"As flores são a demonstração máxima da beleza da natureza. Simbolizam a fertilidade e, portanto, a vida. Iluminadas pelo sol e nutridas pelo solo, são o mais lindo presente de Deus a renascer gloriosamente toda primavera. Hoje minha fantasia homenageia as flores das festas caipiras, dos mais lindos e tradicionais rituais brasileiros. Vamos pedir, agradecer e celebrar! Viva nossa Vila Isabel!", contou ela, em suas redes sociais.

Sabrina Sato Foto: Maltoni O figurino é assinado novamente pelo estilista Henrique Filho, styling de Pedro Sales e beleza Krisna Carvalho com maquiagem Eudora. A Vila Isabel é a terceira escola a entrar na avenida nesta noite, e vem com o enredo Nessa festa, eu levo fé, em que fala sobre as diferentes festas e manifestações religiosas da cultura brasileira.