Sabrina Sato - AG News Webert Belicio

Sabrina SatoAG News Webert Belicio

Publicado 21/02/2023 10:41

Isabel Goulart Foto Leca Novo

Vanessa Lopes Leca Novo

A 32ª edição do Camarote Brahma Nº1, no Rio de Janeiro, segue atraindo as principais personalidades do país. Entre as estrelas da segunda noite de festa na Sapucaí, estava a apresentadora Sabrina Sato, que veio curtir o espaço momentos após desfilar como rainha de bateria da escola Vila Isabel. Quem também brilhou por lá foram os atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas, e uma das grandes estrelas da noite, a cantora Alcione.Dentro do ambiente mais disputado do Brasil, o agito contou com nomes como Lexa, Rebecca e MC Marcinho nas apresentações. Engana-se quem acha que acabou por aí. Ainda passaram pelo local as influenciadoras Jordanna Maia e Vanessa Lopes, que integram o time de Musas Colcci Nº1. Elisa Zarzur e Izabel Goulart completam o grupo de estrelas que também marcaram presença na segunda noite dos desfiles do grupo especial carioca.