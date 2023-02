Déborah Albuquerque - Foto reprodução Internet

Débora Albuquerque se emocionou ao pisar pela primeira vez para desfilar no Carnaval Carioca. A apresentadora explicou o motivo pelo qual veio em cima de uma alegoria da agremiação, e além de se surpreender com a receptividade dos foliões que estavam na avenida também se surpreendeu com a receptividade de dois famosos muito importante em sua trajetória dentro do último reality que participou.

"Eu vim no carro mais importante da escola, vim ao lado do homenageado, essa lenda do samba que é o Zeca pagodinho e que levantou a avenida inteira por onde passou", expilcou Deborah.

A ruiva continuou a falar sobre o grande momento: "Eu amei desfilar no carro da Grande Rio. Ainda mais ao lado do Zeca pagodinho! Uma fantasia linda e ao estilo da Portela, mais conservadora, porém chique e cheia de detalhes grandiosos!" Afirmou a Pavoa.

Deborah fez questão de dizer que foi muito bem recebida pela comunidade e por integrantes da escola. "Todos me abraçaram, desde o primeiro dia que fui à quadra, até o momento que desci do carro, o meu carro era o último em homenagem a centenária e com Zeca encerrando o desfile. Eu acho lindo o trabalho da escola e da comunidade que se prepara o ano inteiro para o maior evento do Brasil" pontuou.

A ex-peoa, contou para esta coluna o momento que mais a emocionou ao passar pela avenida, que tem os maiores holofotes voltado para todo mundo que esta passando por ali.

"Sentia a Sapucaí pulsar! Uma coisa que me marcou, foi passar pelo camarote em que Adriane Galisteu estava e receber aplausos, o grito do pavão e muito carinho dela e do marido dela! Ao lado de Chico Barney, eles vibraram ao me ver passar. Isso me deixou lisonjeada, pois se trata da apresentadora que mais admiro na TV. Fora o carinho e respeito que tenho por ela, após participar de dois Realyts sob o seu comando". Encerrou.