Marina Ruy Barbosa curte passeio de barco - Reprodução do Instagram

Publicado 22/02/2023 09:25

Marina Ruy Barbosa e Affair Reprodução Internet

Affair de Marina Ruy Barbosa Reprodução Internet

Solteira desde que terminou seu relacionamento com Guilherme Mussi no final de 2022, Marina Ruy Barbosa voltou a ser comentada nas redes sociais, mais uma vez por causa de sua vida pessoal, que é sempre motivo de muita curiosidade.Bastou um empresário canadense fazer uma postagem ao lado da atriz e Marina repostar o click para que internautas começassem a especular que a famosa estivesse vivendo um novo affair. Segundo informações, o suposto eleito para ocupar o coração da atriz, seria um empresário do ramo hoteleiro e também dono de alguns sites de apostas, com uma fortuna avaliada em mais 5 bilhões de dólares