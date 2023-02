Após derrota na Recopa, Gabigol e Felipe Luis curtem Rio Open

Gabigo e Felipe Luis - Rio Open/ Paulo Tauil

Publicado 23/02/2023 07:25

Após a derrota para o Indepedinte Del Valle em Quito, no Equador na última terça-feira (21), os atletas ja estava m de volta ao Rio.

Nesta quarta-feira (22), os craques do Flamengo Gabigol e Filipe Luis foram assistir os craques do tênis mundial no Rio Open 2023, maior torneio de tênis da América do Sul e único ATP 500 do Brasil, que acontece até domingo, dia 26, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os jogadores curtiram o evento ao lado da família e amigos.