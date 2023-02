Alexandre Mortágua não vê o pai há 9 anos - Reprodução

Publicado 23/02/2023 06:54

Cristina Mortágua recorreu às redes sociais durante essa quarta-feira (22), para denunciar o sumiço do filho, o diretor de cinema Alexandre Mortágua de Souza de 28 anos, seu filho com o ex-jogador de futebol Edmundo.

Na Postagem, a ex-modelo acusa o pai de negligenciar o pedido de ajuda de uma mãe desesperada pelo sumiço de seu filho. Cristina relata que há dois dias vem pedindo ao jogador para tentar localizar o filho, que já não faz contato com a família há 5 dias.

Através do Instagram, Mortágua exibe prints da tentativa de conversa com Edmundo através de um aplicativo de mensagens e relata ter tido a preocupação ignorada pelo pai e pela irmã. Na postagem, a mãe de Alexandre cobra ainda uma posição dos patrocinadores e das empresas que mantém contratos de publicidades com o ex-atleta, ela chega a questionar se essa é a imagem de uma pessoa que as empresas querem ter ligadas à marca.

Horas depois da primeira postagem nas redes sociais, Cristina voltou ao Instagram e relembrou um episódio triste na vida de Edmundo.

"hoje quando te comuniquei o sumiço do nosso filho por dias, achei que a sua mudança fosse verdadeira e pelo menos pra minha mãe você fosse responder dizendo que acharia o Alexandre de qualquer jeito, pois você teve o seu irmão assassinado encontrado no porta mala de um carro, e eu fui visitar ele na delegacia a pedido da sua mãe desesperada na minha casa pois ele tinha furtado um som e uma bola de futebol profissional. Você mesmo orientou sua primeira mulher, mãe da sua segunda filha a chamar a polícia pra ele. Eu e sua mãe lá em desespero sem saber o que fazer, eu ingenuamente coloquei o Luisinho pra falar com você no telefone e te pedir perdão. Pensei que perdendo um irmão dessa forma você não quisesse perder um filho. É muito fácil colocar a culpa no diabo pois mudar o caráter exige muito esforço", Indagou.

Até o fechamento dessa nota, não conseguimos contato com Cristina Mortágua para saber o desfecho do caso.