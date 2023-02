Biah Rodrigues e Sorocaba - Reprodução Internet

Publicado 23/02/2023 06:18

Biah Rodrigues recebeu uma enxurrada de críticas nesta quarta-feira (22), ao emitir uma declaração polêmica sobre uma foto da cantora Rihanna na capa de uma poderosa revista. A publicação em questão, trás a popstar a frente do marido com o filho no colo.

"Conseguem perceber algo diferente nessa foto?" Comentou. Em seguida, a esposa do sertanejo continuou. "Meu marido é autoridade do meu lar. Sim, sou submissa", escreveu a loira criticando o fato de Rihanna esta andando a frente do marido e o mesmo esta carregando o filho do casal no colo. Biah Rodrigues Reprodução Internet Após ter acesso a publicação, a influenciadora resolveu fazer um post em seu Instagram, com a seguinte legenda:Comentou. Em seguida, a esposa do sertanejo continuou., escreveu a loira criticando o fato de Rihanna esta andando a frente do marido e o mesmo esta carregando o filho do casal no colo.A postagem da mulher submissa de Sorocaba, gerou desconforto em diversas outras mulheres que não perdoaram a fala equivocada da moça.

"Por isso que ela é só a esposa do Sorocaba e a Rihanna é a RIHANNA", escreveu um a seguidora.

"Descansa mulher, sua opinião é a igual a carreira do seu namorado ( de centavos)", disse outra. Comentarios reprodução internet disse outra.