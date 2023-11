Adriane Galisteu comemora 13 anos de casamento ao lado do marido, Alexandre Iodice - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 08:52 | Atualizado 28/11/2023 09:29

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar seus treze anos de casamento com o empresário Alexandre Iodice, de 52. No Instagram, a apresentadora publicou uma série de fotos ao lado do amado e aproveitou para publicar um breve texto sobre a união dos dois.

"Treze anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura. Te amo, Lelê", escreveu a loira, que com Iodice é mãe de Vittorio, de 13 anos. "Eu te amo!", enviou o empresário em resposta à amada.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enaltecer o casal. "Ainda virão muitas bodas pela frente!", desejou uma admiradora. "Toda a minha admiração e carinho por esta família. Adriane melhor a cada ano, e a maneira como conduz sua família é exemplar!", opinou uma internauta. "Que venham muitos anos desse amor lindo!", enviou um usuário. "Casalzão 1000!", elogiou outro, por fim.