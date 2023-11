Carolina Dieckmann e Marcos Frota - Reprodução

Publicado 28/11/2023 10:55

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, voltou a falar sobre o término de seu casamento com o ator Marcos Frota, de 67. Os dois ficaram juntos entre 1997 e 2003, e são pais de Davi, 24. Em participação no programa "50 & Tanto", apresentado por Angélica no Globoplay, a atriz confessou ter enfrentado um momento difícil com o divórcio.

"Sofri muito quando me separei do Marquinhos. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então, se decidi isso, já estava sendo difícil pra mim", desabafou a artista.

Em seguida, Angélica resgatou a manchete de um jornal dizendo que Frota teria sido "abandonado" por Carolina, ao que a loira reagiu. "Sabe o que quer dizer isso? Na época em que saí de casa e me separei do Marquinhos, as pessoas ficaram com pena dele, falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele", contou.

A atriz ainda fez questão de destacar o bom relacionamento que mantém com o ex-marido: "Graças a Deus que a minha relação com o Marcos é incrível. Tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim. Nossa relação é demais. Mas se não fosse? Poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim. A gente tem um filho", disse. Ela também é mãe de José, de 16 anos, fruto do casamento atual com Tiago Worcman.