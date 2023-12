Astrid Fontenelle relembra motivo do divórcio - Reprodução / YouTube

Astrid Fontenelle relembra motivo do divórcioReprodução / YouTube

Rio - Astrid Fontenelle, de 62 anos, afirmou que a adoção foi o fator determinante para seu divórcio com o empresário Marcelo Checon, de 46, com quem foi casada de 2001 a 2008. A apresentadora afirmou que não via o "brilho nos olhos" do ex-marido quando decidiu passar pelo processo da adoção, há 15 anos, o que fez com que optasse pelo fim do casamento.

"A separação foi de merd* porque foi da noite para o dia. Quer dizer, nunca é da noite pro dia. Estava tudo indo ali no arroz com feijão, aquele sexo já não era mais uma loucura e o fator determinante mesmo é que eu não via brilho nos olhos dele quando a gente falava de adoção", disse ela a Theodoro Cochrane, no podcast "Theorapia".

Na sequência, Astrid contou que tomou a iniciativa de terminar com o casamento após perceber que Checon demonstrava menos empolgação com a adoção de uma criança que com a compra de um carro.

"Ele estava participando (do processo de adoção), era parceiro, mas eu não via o brilho nos olhos [dele pela adoção], como eu via com ele combinando com o amigo de comprar um carro desses fenomenais, e ele já tinha três carros na garagem", relembrou.

"Falei: 'Acho que você não tem que ir nesse caminhada comigo, porque é isso que eu quero, eu vou ter esse filho e você não tá nessa se você não quiser'. Aí ele responde: 'Mas como vou viver sem a sua amizade?' Aí eu falei: 'A minha amizade você vai ter para sempre, se a gente caminhar desse jeito que estou imaginando que vai caminhar a partir de agora", contou a apresentadora, que pouco tempo depois adotou Gabriel, de 15 anos, quando o jovem tinha apenas 40 dias de vida.

Atualmente, Astrid é casada com o produtor Fausto Franco, com quem está desde 2010. "Estou no melhor momento da minha vida, casada com um baiano, gente boa, carinhoso, que tem a independência financeira dele, inteligente, que ler jornal, gosta de ler livro. Tenho um filho", celebrou ela que, recentemente, revelou que deixará o comando do "Saia Justa" , no GNT.

