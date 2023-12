Lore Improta enfrentou perrengue com vestido ao chegar em casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 11:44

Rio - Lore Improta, de 30 anos, passou sufoco ao chegar no casamento dos empresários Monique Evelle e Lucas Santana, na noite desta segunda-feira (4), em Salvador, na Bahia. Nos Stories do Instagram, a dançarina contou que o zíper do vestido "estourou" no momento em que chegava para participar da cerimônia. Vestindo um modelito verde com saia de franjas e um recorte na barriga, a mulher de Leo Santana ainda registrou as tentativas de consertar a peça antes de prestigiar os noivos.

"Eu na porta do casamento e meu vestido estoura. Tentando dar um jeito, gente. Eu estou há uma hora aqui", explicou a influenciadora digital. "E o zíper vem de cima até a bunda! Não é uma costura simples. A gente está tentando recuperar o zíper", continuou ela, que ficou sentada no carro, enquanto uma amiga tentava solucionar a questão.

Em outro momento, Lorena recebeu a ajuda do estilista Isaac Silva para corrigir o defeito, já do lado de fora do carro: "Olha quem está me salvando. Está me salvando. A gente está fazendo uma mistura de linhas, que essa benção aqui trouxe", disse. "E estou onde? No lugar dos noivos. Eles iriam estar sozinhos e eu me meti aqui dentro, porque eu não podia ficar pelada assim na festa", acrescentou a famosa, que chegou a posar com os anfitriões no local reservado.

"Cheguei na porta do casamento para pegar cerimônia, mas meu vestido estourou bem na hora que eu cheguei. Perdi a cerimônia, mas conseguimos costurar para eu poder aproveitar o casamento", finalizou Lore Improta, depois de ter o problema resolvido.

