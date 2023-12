Belo e Evelyn Castro contracenam na nova comédia ’Caindo na Real’ - Reprodução/Instagram/Daniel Chiacos

Publicado 05/12/2023 10:51

Rio - Belo, de 49 anos, segue investindo na carreira de ator e estará nas telonas em breve. O cantor foi confirmado no elenco de "Caindo na Real", nova comédia estrelada por Evelyn Castro, prevista para estrear nos cinemas em 2024. Victor Lamoglia, Maria Clara Gueiros e Pedro Scooby são outros nomes que integram o elenco do filme.

A trama se passa no futuro, e Evelyn interpreta a chapeira Tina, que vê sua vida mudar ao ser declarada rainha do Brasil após uma crise sem precedentes atingir o país e a Monarquia ser reinstituída. Já Belo surge como o taxista Barão, por quem Tina é secretamente apaixonada. "Caindo na Real" tem direção de André Pellenz e roteiro de Bia Crespo.



Recentemente, o pagodeiro esteve envolvido com as gravações da série "Veronika", do Globoplay, sendo este seu primeiro trabalho de atuação. Na produção estrelada por Roberta Rodrigues, o artista dá vida a um policial. Além disso, Belo também participou das filmagens da terceira temporada de "Arcanjo Renegado".

