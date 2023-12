Gisele Bündchen e a filha, Vivian Lake - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen e a filha, Vivian LakeReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 13:16 | Atualizado 05/12/2023 13:17

Rio - Gisele Bündchen, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar os 11 anos da filha caçula, Vivian Lake. A modelo publicou uma série de fotos em que aparece ao lado da menina, fruto de seu antigo casamento com Tom Brady, e aproveitou para homenagear a caçula com um texto.

fotogaleria

"Feliz aniversário meu raio de sol! Estou muito orgulhosa de você em todos os sentidos", iniciou a loira na legenda do post, feito no Instagram. "Obrigada por tornar minha vida muito mais iluminada! Te amo muito!", acrescentou ela, que ainda é mãe de Benjamin, de 13.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enaltecer a menina. "Feliz aniversário para sua linda filhota! Deus as abençoe ricamente", desejou uma admiradora. "Parabéns para o seu anjinho!", disse um internauta. "Parabéns para essa linda! Que Deus abençoe, cada vez mais, a vida dela", escreveu uma usuária, por fim.

Em seu perfil, Tom Brady também aproveitou para celebrar o dia da filha. "Feliz 11º aniversário para o anjinho mais doce da minha vida! Ver você se transformar na pessoa incrível que você é me traz muita alegria. Você é, sempre, uma estrela brilhante para todos nós. Continue brilhando, garota, e nunca deixe de ser a pessoa especial e única que você é. Eu te amo mais do que tudo!", publicou o atleta.