Suzana Pires raspa a cabeça para nova personagemReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2023 14:49

Rio - Suzana Pires, de 47 anos, raspou a cabeça para dar vida à personagem Clara, uma professora que será diagnosticada com câncer de mama, no filme "Câncer com Ascendente em Virgem", previsto para chegar aos cinemas em 2024. A atriz exibiu o novo visual em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira.

"Estou carequinha para as filmagens de 'Câncer com Ascendente em Virgem', onde eu interpreto uma mulher com câncer de mama. A careca é para o momento da segunda quimio. Vocês sabem que eu só consigo fazer as coisas com uma entrega completa. E é isso. Com muito respeito e sensibilidade fazendo pra todas as mulheres que já passaram ou estão passando por isso", afirmou.

Em seguida, Suzana mostrou os bastidores do longa e o momento em que duas profissionais raspam sua cabeça. "Todo dia tem que fazer a careca ficar careca de verdade", ressaltou.

No filme, dirigido por Rosane Svartman, autora da novela "Vai na Fé", da TV Globo, Clara (Suzana Pires) é uma professora de matemática que faz o maior sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. Ela gosta de ter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade enquanto busca sua cura, depois de receber o diagnóstico de câncer de mama. Sua mãe, Leda (Marieta), é uma mulher moderna e esotérica, que chega para ajudar a filha a enfrentar o momento difícil.

A trama é inspirada na história real de Clélia Bessa, produtora do filme, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008 lançou o emocionante e divertido blog “Estou com Câncer, e Daí?”. Suzana Pires assina o roteiro de "Câncer com Ascendente em Virgem", ao lado de Martha Mendonça e Pedro Reinato. Fabiana Karla, Angelo Paes Leme, Carla Cristina Cardoso e Júlia Konrad são outros nomes que reforçam o elenco do longa.