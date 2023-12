Alexandre Pires - Globo/Fábio Rocha

Publicado 05/12/2023 14:08

Rio - Após Alexandre Pires ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) , a empresa Opus Entretenimento, responsável pela gestão da carreira do cantor, divulgou um comunicado, nesta terça-feira (5), a respeito da investigação que apura o suposto envolvimento do artista em um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami. Em nota, o escritório afirmou não ter conhecimento de qualquer atividade ilícita e se solidarizou com o sambista.