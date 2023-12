O MSC Precioza é a embarcação para o cruzeiro temático de Alexandre Pires - Foto:Reprodução/Internet

Publicado 05/12/2023 11:07

Investigadores ouvidos pelo Blog do Fausto Macedo, do Estadão, informaram que ele insistiu em permanecer por 3h a bordo do navio com receio de ser detido. A prisão nunca aconteceu, já que a polícia não detinha um mandado contra o artista. Alexandre teve o celular apreendido.A reportagem tentou contato com a assessoria do cantor para comentar o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.É a terceira vez que o cantor promove o Navio Alexandre Pires. Neste ano, o cruzeiro temático partiu da orla de Santos na última sexta, 1º, contou com apresentações de diversos artistas e seguiu até a última segunda, 4, o dia da operação.O navio era equipado com restaurantes temáticos, minigolfe, pista de corrida, parque aquático e cinema. Os preços das cabines, que ficaram esgotadas, variavam conforme o padrão escolhido: o cruzeiro tinha cabines internas, externas com janela ou varanda e até suítes luxuosas.A mais em conta era uma cabine interna, sem janela, que acomodava quatro pessoas e custava R$ 4,6 mil. Já a mais salgada contava com varanda e um pacote all inclusive para duas pessoas. O preço era R$ 8,9 mil.O navio teve shows de nomes renomados, principalmente do samba. Claudia Leitte foi a primeira grande atração a subir no palco do cruzeiro, seguida por Xanddy Harmonia. No dia seguinte, foi a vez de Zeca Pagodinho se apresentar. Na mesma noite, Alcione cantou com Alexandre no teatro do navio.Xande de Pilares e Diogo Nogueira se uniram ao cantor para uma roda de samba no domingo, 3. Alcione também cantou com os três. À noite, o cruzeiro contou com shows de Lulu Santos, Dennis DJ e, por fim, mais uma apresentação de Alcione.Na ocasião, a cantora chegou a precisar interromper a apresentação após se sentir enjoada pelo balanço da embarcação . Segundo a assessoria da artista, ela voltou logo em seguida, cerca de cinco minutos após deixar o palco, e encerrou o show.