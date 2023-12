Explosivos apreendidos pela Polícia após o ataque da quadrilha em Araçatuba - Divulgação Polícia Militar

Publicado 05/12/2023 18:46

A 1ª Vara Federal de Araçatuba, no interior de São Paulo, condenou a penas de 40 anos a até 65 anos nove de 18 acusados pela onda de terror que varreu a cidade do interior de São Paulo nos dias 29 e 30 de agosto de 2021.

Foram julgadas duas ações penais relativas aos roubos às agências da Caixa e do Banco do Brasil em ações brutais que levaram pânico aos moradores de Araçatuba.

A sentença impõe aos condenados reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa; latrocínio consumado e tentado; roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e explosão de obstáculos; incêndio; e acionamento de explosivos.

Os outros nove réus foram absolvidos por 'insuficiência de provas'. As sentenças foram assinadas nesta terça-feira, 5.

Na noite de 29 de agosto de 2021, o bando de assaltantes fortemente armados invadiu Araçatuba a bordo de carros blindados e promoveu ataques simultâneos a agências bancárias. Usaram explosivos e fizeram reféns de escudo humano.

Os bandidos avançaram e cercaram os quartéis do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10) em uma ousada estratégia para impedir o deslocamento das tropas. A quadrilha incendiou veículos na região central e nas rodovias de acesso à cidade.

Nos arredores da Praça Rui Barbosa, onde ficam instaladas as agências bancárias, os assaltantes fizeram reféns, instalaram explosivos de acionamento remoto e fizeram monitoramento dos efetivos policiais por meio de drones e olheiros.

Em meio à intensa fuzilaria o grupo manteve reféns civis como escudos humanos amarrados aos capôs de veículos em alta velocidade. Os assaltantes fugiram para o bairro rural de Engenheiro Taveira, onde roubaram carros e deixaram a cidade.

Os ataques causaram duas mortes, além de ferimentos a outras vítimas e danos ao patrimônio público e particular. O prejuízo dos roubos às agências bancárias foi estimado em R$ 17 milhões.

Após o ataque, o centro da cidade permaneceu isolado durante dois dias, até que os explosivos instalados fossem desarmados.

A Polícia Federal chegou à identificação dos suspeitos a partir de materiais genéticos coletados em vestígios da ação violenta, quebras de sigilo de dados telefônicos e perícias sobre aparelhos eletrônicos, que, entre outras diligências, levaram a buscas, apreensões e prisões preventivas.

A instrução do processo judicial foi realizada em 15 audiências para depoimento de 33 testemunhas e 20 interrogatórios.