Além de empresariar diversos artistas, Matheus Possebon tem carreira musical - Edu Defferrari/Divulgação

Publicado 05/12/2023 18:10

O cantor Alexandre Pires e seu empresário, Matheus Possebon, são investigados pela Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento com o garimpo ilegal em terras indígenas. Endereços ligados ao artista e ao agente foram alvo de buscas nesta segunda-feira, 4, na Operação Disco de Ouro. O Estadão tentou contato com o artista e com Possebon, mas não teve retorno.