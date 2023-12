Alexandre Pires e Matheus Possebon foram abordados pela PF em Santos - Reprodução/Redes Sociais

O empresário do cantor Alexandre Pires, Matheus Possebon, foi preso pela Polícia Federal (PF) após desembarcar do cruzeiro temático do artista . Ele, outros empresários e garimpeiros são investigados por movimentarem R$ 250 milhões em transações com cassiterita, minério usado para a produção de tintas, plásticos e fungicida, e que foi extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami.

A Opus Entretenimento, que tem entre seus executivos Matheus Possebon, é responsável pela gestão da carreira de Alexandre Pires. A empresa informou desconhecer qualquer atividade ilegal relacionada a funcionários e parceiros da empresa. Em relação ao cantor, manifestou solidariedade ao artista e disse que segue "confiando em sua idoneidade e no completo esclarecimento dos fatos".



Segundo o portal g1, a PF informou que foram cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. As ações foram realizadas em Boa Vista (RR), Mucajaí (RR), São Paulo, Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC).

A Polícia Federal confirmou também o sequestro de mais de R$ 130 milhões dos suspeitos, e apreensão de um carro de luxo no condomínio Jardins Roma, no Bairro Nova Uberlândia, na Zona Sul de Uberlândia, Minas Gerais.

Operação Disco de Ouro

A operação é um desdobramento de uma ação da PF deflagrada em janeiro de 2022, quando foram apreendidas 30 toneladas de cassiterita extraída da Terra Indígena Yanomami. O minério estava no deposito da sede de uma empresa investigada e era preparado para remessa ao exterior.



O inquérito policial indica que o esquema seria voltado para a “lavagem” de cassiterita retirada ilegalmente de terras indígenas, no qual o minério seria declarado como originário de um garimpo regular no Rio Tapajós, em Itaituba, no Pará, e supostamente transportado para Roraima para tratamento.

As investigações apontam que a dinâmica ocorreria apenas no papel, já que o minério seria originário do próprio estado de Roraima.



Segundo a PF, foram identificadas transações financeiras que relacionariam toda a cadeia produtiva do esquema, com a presença de pilotos de aeronaves, postos de combustíveis, lojas de máquinas e equipamentos para mineração e laranjas para encobrir movimentações fraudulentas.

Defesa Alexandre Pires

Em nota, a defesa do cantor se manifestou.

"Na qualidade de advogado do cantor e compositor Alexandre Pires, vimos a público, diante das notícias veiculadas pela mídia em geral, esclarecer que o cantor Alexandre Pires não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena.



"Destacamos que o referido cantor e compositor é uma das mais importantes referências da música brasileira, sendo possuidor de uma longa e impecável carreira artística.



"Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome.



"Por fim, salientamos que o cantor e compositor Alexandre Pires jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações, reiterando sua confiança na Justiça brasileira.

Assinou a nota o advogado criminalista Luiz Flávio Borges D’Urso.