Farofa da Gkay: Gabi Martins, Fiuk e mais famosos curtem festa na piscina

Rio - A Farofa da Gkay segue agitada no segundo dia de comemoração e famosos se reuniram, na tarde desta terça-feira (5), para uma festa na piscina do resort onde acontece o evento, em Fortaleza, no Ceará. A ex-BBB Gabi Martins foi uma das celebridades que colocou o corpão pra jogo ao vestir um biquíni rosa para a "pool party", depois de ser flagrada aos beijos com o ator Marlon Wayans, de "As Branquelas"