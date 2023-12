Tonzão, de 'A Fazenda 15', é casado com Débora Barreto - Reprodução / Instagram

Tonzão, de 'A Fazenda 15', é casado com Débora BarretoReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 08:38 | Atualizado 05/12/2023 08:43

Débora Barreto, esposa do cantor Tonzão, participante de "A Fazenda 15", está passando por um momento delicado durante o confinamento do peão no reality show da Record. A coluna Daniel Nascimento descobriu que a moça tem sido alvo de ataques nas redes sociais desde que o famoso entrou na competição.

Nos últimos dias, Débora viajou para São Paulo para gravar algumas participações em programas de TV para falar sobre a trajetória de Tonzão no jogo, e até aí, tudo bem. No entanto, segundo amigos da coluna, na quinta-feira (30), durante a gravação do "Link Podcast", ela passou mal nos bastidores após uma crise de ansiedade.

fotogaleria

Em seu perfil no Instagram, a esposa do artista carioca tem recebido diversas mensagens de cunho racista em postagens sobre o peão. Frases como "macaco brasileiro só sabe funk e drogas" e "só levanta da cama para cheirar pó" são alguns exemplos dos inúmeros ataques que ela tem recebido.

Por conta disso, Débora Barreto precisou recorrer aos cuidados de uma psicóloga para aprender a lidar com a crise de ansiedade e os diversos ataques de internautas.