Reality show de Carlinhos Maia, 'Casa da Barra' reúne influenciadores e artistasReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 10:33

A "Casa da Barra" de Carlinhos Maia chegou ao fim, mas continua gerando assunto na web. Em registros que circulam nas redes sociais, onde um homem se diz vizinho do influenciador, xingamentos são disparados para fãs do famoso que acompanham o reality show da internet. O vídeo foi divulgado no perfil no Instagram "Circo da Mídia".

"Pros defensores do Carlinhos Maia e esses abestalhados que ficam aqui, estou chegando no meu prédio. Não gosto de ostentar, isso aqui sempre tive na minha vida. Não é ele que ganhou dinheiro agora, desde novo que eu tenho dinheiro. Quando morrer não vai levar nada, mas eu tenho", declarou o homem.

Na sequência, o suposto vizinho de Carlinhos grava sua entrada no prédio luxuoso e segue criticando os seguidores do influencer. "Bando de idiota, otário. Eu estou muito preocupado com vocês, querem vir pra cá? Pra cá não pode, não tem dinheiro para um luxo desse. Pode ficar puxando o saco dele mesmo. Vê se vocês podem entrar aqui", disse.

Em outro vídeo, o homem aparece chamando o público de Carlinhos Maia de "pobres". "Aqui é meu. Eu não dou valor a tudo isso não. Vão trabalhar, vocês são f*didos, merecem morrer de fome. Vocês são muito pobres, ficam defendendo esse v*ado safado", falou.