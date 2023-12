Reprodução / Instagram - Ana Hickmann

Reprodução / InstagramAna Hickmann

Publicado 05/12/2023 09:43

Sempre descontraída, Ana Hickmann decidiu entrar em uma brincadeira do momento no Instagram. A "trend" em questão pede para que o usuário responda com sinceridade algumas perguntas de gostos pessoais.

A apresentadora da Record não ficou de fora e entrou na onda e contou curiosidades sobre sua personalidade como seu signo, comida favorita, idade e até o número de sapato que calça. No entanto, uma resposta para lá de sincera chamou atenção dos internautas.

Ao contar do que tem fobia (aversão), ela foi direta e reta: "De gente chata e mentirosa", disparou Ana, deixando a web intrigada, que passou a encarar como uma suposta 'indireta' ao ex-marido, Alexandre Correa.

Os dois estão em processo de separação desde que Ana Hickmann o denunciou por agressão física no início de novembro. Desde então, o empresário saiu de casa e o pedido de divórcio corre na Justiça.