Viih Tube é mãe da pequena Lua, de sete mesesReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 11:43

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais para tirar algumas dúvidas dos seguidores na última quinta-feira (07). Ao ser questionada sobre uma nova gravidez, a esposa de Eliezer abriu o jogo e revelou que passou mal há alguns dias.

"Verdade que você está grávida de novo? Vem um menino agora, será?", perguntou um seguidor. Sempre sincera e muito aberta com os internautas, ela contou que chegou a realizar teste de gravidez para tirar a dúvida.

"Eu tô recebendo muitas mensagens que eu to grávida, as pessoas falando que eu tô grávida, que tão sonhando que eu tô grávida, gente, que eu saiba não tô grávida, tanto que eu enjoei, passei mal as últimas semanas, fiz teste pra garantir que não é gravidez e não tô grávida", garantiu Viih Tube.

Na sequência, a ex-participante do "Big Brother Brasil 21" afirmou que não, caso engravide novamente, não deverá esconder a novidade do público por muito tempo. "E agora não vou fazer suspense, vou falar que to grávida, não aguento três meses, vou até tentar, mas enfim…", comentou.

E completou: "Mas também não vou fazer muita suspense não... eu sinto que viria outra menina, mas não tenho preferência nenhuma." Viih Tube é mãe da pequena Lua, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.