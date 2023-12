Priscilla nega ter feito transição para o pop por dinheiro - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 15:23

A cantora Priscilla dividiu opiniões ao mudar o rumo de sua carreira musical e trocar o gospel pelo pop. Com nova identidade visual, a artista de 27 anos lançou a faixa "Bonde do Tigrão" e rebateu as acusações de que a transição seria visando o lucro.

Em conversa com o Popline, a artista explicou que a mudança ocorreu durante a pandemia de Covid-19 e que considera sua versão no pop como a mais autêntica.

“Talvez a gente viva em uma era onde existem muitas demandas, tanto da indústria quanto do público. O consumo também é diferente, então você acaba sem querer ceder muito da sua verdade, autenticidade, das suas ideias, para poder caber e vender, o que muitas pessoas acham que é o que estou fazendo. [Dizem] deixei de cantar gospel para poder vender, quando, na verdade, se eu quisesse dinheiro eu estaria lá. Essa é a verdade”. afirmou.

Em recente entrevista, a cantora garantiu que a nova fase não influenciou sua fé. "Eu continuo cristã, a minha fé continua dentro de mim, no mesmo lugar onde sempre esteve", disse à Quem.