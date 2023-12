Selena Gomez exibe anel de diamantes em homenagem ao namorado - Reprodução/Instagra,

Publicado 08/12/2023 18:50 | Atualizado 08/12/2023 18:53

Selena Gomez gerou polêmica na última quinta-feira (7) ao anunciar que está namorando Benny Blanco, famoso produtor musical. No Instagram, ela exibiu um anel com a inicial do amado e um detalhe chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, Selena aparece ostentando um anel de compromisso com a letra B, inicial do nome do produtor, e um diamante. Pouco tempo depois, os fãs encontraram o mesmo modelo da aliança na internet por R$ 10. Confira:

O ANEL DA SELENA PELO VISTO É DA SHEIN KKKKKKKKKKK

Já posso começar a achar que isso é uma piada dela com a gente?? pic.twitter.com/KOcI9nqF0v — Update Selena Gomez Brasil (@Updatesgbrasil) December 8, 2023

A dona do hit "Single Soon" anunciou seu novo relacionamento através de uma postagem no Instagram. "Selena Gomez está supostamente namorando o produtor Benny Blanco", dizia a postagem. A artista não só curtiu a publicação, como acabou de vez com os rumores comentando: "Fato".

No entanto, a união do novo casal não foi bem recebida pelos fãs, o que incomodou a cantora. Nas redes, muitos internautas criticaram a aparência de Benny Blanco e Selena precisou sair em defesa do amado. "Eu não estou entendendo. Se você realmente se importa comigo, isso é minha felicidade. Eu nunca deixarei suas palavras guiarem minha vida. Nunca. Eu cansei. Se vocês não conseguem aceitar minha felicidade, então não deveriam estar na minha vida", declarou para um deles.

"Meu amor. Eu faço terapia desde os 18 anos. Eu sei o melhor pra mim e irei lutar até conseguir o que mereço. Aprecio seu conselho imposto a mim, mas estou crescendo. Não se sinta à vontade pra crescer comigo, só saiba que eu não vou ficar com nenhum babaca de novo na vida. Desculpa desapontar", comentou Gomez para outro.