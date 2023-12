Novo visual de Noah Centineo choca fãs - Reprodução/Instagram

Novo visual de Noah Centineo choca fãsReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 17:57

Galã da Netflix e astro da trilogia "Para Todos os Garotos que Já Amei", Noah Centineo chamou a atenção do público nas redes sociais nesta sexta-feira (8) ao surgir com um visual bem diferente.

O ator, de 27 anos, publicou um vídeo Stories no Instagram em que aparece com o cabelo e barba bem compridos. Rapidamente a gravação viralizou e chegou a deixar os fãs preocupados.

"Pensando bastante na defantizaçao do Noah Centineo", brincou um internauta, comparando o ator com o apresentador Diogo Defante. "Meu Deus o Noah Centineo mudou muito, quanto tempo que eu dormi", disse outra. "Gente, o que rolou com o Noah Centineo", escreveu uma terceira.