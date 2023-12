Bianca Biancardi revela mudança na segurança da família após assalto - Reproduçao/Instagram

Bianca Biancardi revela mudança na segurança da família após assaltoReproduçao/Instagram

Publicado 09/12/2023 10:54 | Atualizado 09/12/2023 11:00

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, revelou mudança no esquema de segurança após a casa dos pais ser assaltada, no dia 7 de novembro, em Cotia, São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, a nutricionista contou como a família está se protegendo após o crime. "Mudaram algo depois do assalto? Como estão lidando?", perguntou um internauta.

"[Mudamos] bastante coisa. Seguranças fixos na casa, seguranças com a gente para todo canto, pode ser para uma ida no mercado ali do lado. Alarmes em todas as portas e janelas aqui de casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto e gerador", revelou.

De acordo com Bianca, a família redobrou o cuidado com os funcionários, com quem convivem, com quem conversam e até o que mostram nas redes sociais. "Nós mostramos muito pouco do que a gente fez. Deu medo mesmo".