Manoel Gomes é contratado pelo SBT - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 21:37 | Atualizado 08/12/2023 21:49

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Azul Caneta", é o mais novo contratado do SBT. A notícia foi confirmada por Tirullipa nas redes sociais na noite desta sexta-feira (8).

De acordo com o humorista, o músico será o repórter de seu novo programa, "Circo do Tiru", que será lançado pela emissora em 2024.

"O novo contratado do SBT para fazer as reportagens mais hilárias da TV brasileira! O nosso amado Manoel Gomes aguardem… em 2024 no próximo ano estaremos fazendo a alegria de muitas famílias no Brasil e no mundo", escreveu Tirullipa na legenda da postagem.

Além de Tirullipa e Manoel Gomes, Benjamin Back, Michele Barros, Lucas Guimarães, Virgínia Fonseca, Luccas Neto e Regina Volpato também foram contratados pelo SBT.