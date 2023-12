Marcos Mion é cobrado após fala de Michelle Bolsonaro sobre autismo - Reprodução/X

Marcos Mion é cobrado após fala de Michelle Bolsonaro sobre autismoReprodução/X

Publicado 09/12/2023 12:01 | Atualizado 09/12/2023 14:36

O ator Tuca Andrada utilizou suas redes sociais para cobrar um posicionamento do apresentador Marcos Mion. Através do X (antigo Twitter), o artista alfinetou o apresentador a respeito de uma fala preconceituosa de Michelle Bolsonaro sobre autismo.

“E aí, Mion? Tudo bem, rapaz? O que você achou da fala da Mi das Carpas [Michelle Bolsonaro] sobre autismo?”, perguntou o ator na postagem. “O que você acha da fala do Lula a gente já sabe, mas e dessa daí? O que você tem a dizer? Abração”.

E aí Mion @marcosmion ? Td bem rapaz? O que vc achou da fala da Mi das Carpas sobre autismo?

O q vc acha da fala do Lula a gente já sabe, mas e dessa daí? O que vc tem a dizer?

Abração — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) December 6, 2023

O comentário foi em referência ao fato do apresentador do programa "Caldeirão do Mion", da TV Globo, ter um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Romeu Mion, de 18 anos, e chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "capacitista".

Na ocasião, o político afirmou durante uma reunião sobre prevenção da violência nas escolas que pessoas com "deficiência mental" têm "problemas de desequilíbrio de parafuso".

“Agradeço a Deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem. Eu não fui abusada sexualmente”, disse Michelle Bolsonaro ao se dirigir a Adriana, mãe de um filho autista e recém-filiada ao PL.