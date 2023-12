Jovem cristã viraliza ao relatar noite de núpcias - Reprodução/TikTok

Publicado 09/12/2023 16:22 | Atualizado 09/12/2023 16:25

Amanda Gallassini viralizou nas redes sociais ao revelar como foi a sua noite de núpcias. A influenciadora digital é cristã, se casou em novembro deste ano com Davi Lapa e os dois decidiram aguardar a cerimônia para ter a primeira relação sexual.

"Como foi minha noite de núpcias, sendo cristã, tá? Ou seja, eu nunca tinha... Na vida", iniciou com bom humor. "Não acredito que vou me expor nesse tanto na internet, mas vocês só perguntam isso e, antes de casar, eu tinha muito essa dúvida na minha cabeça e queria muito que as meninas falassem sobre isso, mas não via conteúdo sobre o assunto".

A jovem conta que a noite de núpcias só aconteceu realmente após os dois viajarem para o destino da lua de mel. "Chegamos no hotel e a primeira coisa que a gente fez foi deitar e dormir. [...] Esperei tanto, mais cinco horinhas para eu repor meu sono não iam fazer a diferença. Mas uma hora a gente acorda, né?", continuou ela.

"Eu estava apavorada, não porque estava com medo do ato em si, mas porque não funciono sob pressão", afirmou. Em seguida, Amanda relatou um perrengue: "Não entrou! Um beijo a todos". Em seguida, ela prosseguiu dando risada. "Estou contando para poder tranquilizar vocês e mostrar que é normal não dar certo de primeira".

Os dois decidiram tentar uma nova posição e deu certo: "Não é que entrou? [...] Lembro que eu fiquei tão feliz na hora que eu e o Davi rimos tanto...".

"Não se cobrem para conseguir de primeira. Sei que é difícil falar 'ai, não fiquem nervosas', porque a gente fica. Ter muita intimidade foi crucial para poder passar por isso", completou.