Ary Mirelle revela que filho com João Gomes não foi planejadoReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2023 14:45

Ary Mirelle está na reta final da gestação e revelou neste sábado (9) que sua gravidez não foi planejada. De acordo com a influenciadora, João Gomes pedia para os dois terem um filho juntos desde o início do relacionamento.

A namorada do músico abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por um fã: "O seu príncipe foi planejado? Ou foi sem vocês dois esperar?".

"Quando eu e João só ficava, ele me pedia muito um filho e eu dizia não. Eu tomava remédio no tempo", iniciou ela, que está à espera de Jorge. "Teve um dia que eu tive que fazer um exame de rotina e deu [ovário] policístico. Eu tive que fazer um tratamento com outro tipo anticoncepcional".

"Nesse tempo eu troquei esse anticoncepcional para fazer o tratamento, que é o apropriado, e depois eu tive que parar com esse remédio", explicou. Após começarem o relacionamento, Ary conta que os dois só "deixou levar". "Só que nunca deu em nada. Acho que durante uns seis ou sete meses não tinha dado em nada. Em um certo dia. Foi no tempo de Deus", afirmou.