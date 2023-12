Lucas Souza e Rachel Sheherazade eram aliados de jogo em 'A Fazenda 15' - Reprodução / Instagram

Lucas Souza e Rachel Sheherazade eram aliados de jogo em 'A Fazenda 15'Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 14:53 | Atualizado 11/12/2023 14:54

Ao que tudo indica, Lucas Souza e Rachel Sheherazade não foram totalmente excluídos do elenco de "A Fazenda 15", da Record. O militar estará presente na última festa do reality show juntamente com a jornalista. A informação foi noticiada pelo perfil "Central Reality" no X, antigo Twitter.

O ex-marido de Jojo Todynho desistiu da competição e bateu o sino no último mês. Já Rachel, foi expulsa após episódio de agressão contra Jenny Miranda. Apesar da "quebra de contrato", os ex-peões participaram de programas da emissora para falar sobre o confinamento.

Nas redes sociais, internautas comemoraram o retorno de Lucas e Sheherazade à sede do reality rural. Com isso, os dois se encontrarão com todos os outros participantes, inclusive os finalistas, dentro da casa. "Carregaram a edição nas costa", opinou um fã.

"Daqui a pouco vem os 'Nadnaticos' chorar nos comentários, sendo que a fav deles participou da festa final da 'Fazenda 10' mesmo sendo expulsa também", disse outro, se referindo aos fãs de Nadja Pessoa. "A Jaque e o André vão ficar muito felizes de ver a Rachel e o Lucas na festa final com eles", destacou um terceiro.

Vale lembrar que o encerramento desta edição de "A Fazenda" está previsto para o próximo dia 15 de dezembro.